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Gegen Bosnien

Nati-Verteidiger Miro Muheim droht Ausfall

Autor: | Publiziert: 17 Juni, 2026 10:20
Nati-Verteidiger Miro Muheim droht Ausfall

Linksverteidiger Miro Muheim steht der Schweizer Nati im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina möglicherweise nicht zur Verfügung.

Der 28-jährige HSV-Legionär zog sich am Sonntag beim Training mit den Reservisten nach der Auftaktpartie gegen Katar (1:1) eine Muskelverletzung an der Wade zu und verpasste deshalb laut «Blick» das Mannschaftstraining am Dienstag. Ob Muheim bis Donnerstag fit wird und zur Verfügung steht, ist ungewiss.

Muheim startete sehr unglücklich in die WM, unterlief ihm in der 94. Minute doch ein Eigentor.

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