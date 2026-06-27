Bayern-Verlängerung: Jetzt spricht Konrad Laimer

Verlängert Konrad Laimer beim FC Bayern? Der Mittelfeldspieler hat sich nun zu den jüngsten Gerüchten geäußert.

Konrad Laimer hat bei «ServusTV» bestätigt, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern in Kürze verlängern wird.

«Es passt gut. Wir haben viel darüber geredet in den letzten Stunden und Tagen und es ist ja noch nicht offiziell. Schauen wir, wie schnell und wann das dann passiert. Es ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg», sagt Laimer.

Laimers Vertrag bei den Bayern läuft 2027 aus. Die Gehaltsvorstellungen des 29-Jährigen sind in der Vergangenheit als Münchner Knackpunkt bezeichnet worden. Eine Einigung soll aber mittlerweile erfolgt sein.

Jährlich soll Laimer künftig mehr als 10 Millionen Euro plus Boni kassieren, sein neuer Vertrag läuf bis 2029. Der Aussenverteidiger hatte zu Beginn der Verhandlungen dem Vernehmen nach eine Erhöhung auf zwölf bis 15 Millionen Euro gefordert.