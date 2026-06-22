Bayern-Interesse vorhanden, aber nicht die oberste Priorität

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Marcus Rashford zum FC Bayern München halten sich weiterhin. Laut Fraser Fletcher könnte sich Rashford einen Wechsel nach München grundsätzlich gut vorstellen.

Ein gemeinsames Team mit seinem englischen Nationalmannschaftskollegen Harry Kane soll dabei ein wichtiger Faktor sein. Zudem wird berichtet, dass eine spezielle Klausel in seinem Vertrag einen Wechsel für rund 40 Millionen Pfund ermöglichen könnte – allerdings nicht zu Liverpool oder Manchester City. Die Situation auf Bayern-Seite wird allerdings deutlich zurückhaltender bewertet.

Transfer-Insider Christian Falk widerspricht Berichten über ein unmittelbar bevorstehendes Angebot. Demnach gehört Rashford aktuell nicht zu den wichtigsten Transferzielen der Münchner. Zwar gab es in der Vergangenheit Kontakte. Diese sollen vor allem nach dem gescheiterten Versuch entstanden sein, Anthony Gordon zu verpflichten, der inzwischen bei FC Barcelona gelandet sein soll.

Rashford wird intern weiterhin diskutiert, steht aber nicht ganz oben auf der Wunschliste. Ein wesentlicher Punkt sind die Gehaltskosten. Bayern versucht weiterhin, die Lohnstruktur im Kader zu kontrollieren. Rashfords hohe Gehaltsforderungen werden deshalb als mögliches Hindernis angesehen. Zusätzlich könnte die Personalie direkt mit Ismael Saibari zusammenhängen. Sollte Bayern den PSV-Star verpflichten, gilt ein Vorstoss bei Rashford laut Falk als sehr unwahrscheinlich.