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Unterschrift folgt demnächst

Ismael Saibari hat den Medizintest für den Bayern-Wechsel absolviert

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 15:36
Ismael Saibari hat den Medizintest für den Bayern-Wechsel absolviert

Der Wechsel des marokkanischen Angreifers Ismael Saibari zum FC Bayern steht unmittelbar vor dem Abschluss. Den Medizintest hat der 25-Jährige bereits absolviert.

Somit steht dem Transfer definitiv nichts mehr im Weg. Saibari hat sich mit den Münchnern längst auf einen Vertrag bis 2031 verständigt. Als Ablöse fliessen laut «Sky» zwischen 52 und 55 Millionen Euro an die PSV Eindhoven, wo der Stürmer noch bis 2029 unter Vertrag stand.

Die digitale Unterschrift erfolgt in Kürze. Nach München wird der WM-Teilnehmer dann nach dem Turnier reisen. Im ersten Gruppenspiel mit den Nordafrikanern hat Saibari beim 1:1-Remis gegen Brasilien gleich einen Treffer markiert.

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