Edinson Cavani hat den Vertrag bei den Boca Juniors aufgelöst

Der uruguayische Torjäger Edinson Cavani hat seinen Vertrag beim argentinischen Traditionsklub Boca Juniors vorzeitig aufgelöst.

Der 39-jährige Angreifer stand beim Verein eigentlich noch bis Ende dieses Jahres unter Vertrag. Dieser Kontrakt besteht nun aber nicht mehr. Cavani ist ein Free Agent und könnte ablösefrei bei einem anderen Verein anheuern.

Zu den Boca Juniors wechselte der frühere PSG-, ManUtd- und Napoli-Stürmer im Sommer 2023. Zuletzt wurde er von einem Bandscheibenvorfall gebremst.