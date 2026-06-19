SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Klub gesucht

Edinson Cavani hat den Vertrag bei den Boca Juniors aufgelöst

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 15:44
Edinson Cavani hat den Vertrag bei den Boca Juniors aufgelöst

Der uruguayische Torjäger Edinson Cavani hat seinen Vertrag beim argentinischen Traditionsklub Boca Juniors vorzeitig aufgelöst.

Der 39-jährige Angreifer stand beim Verein eigentlich noch bis Ende dieses Jahres unter Vertrag. Dieser Kontrakt besteht nun aber nicht mehr. Cavani ist ein Free Agent und könnte ablösefrei bei einem anderen Verein anheuern.

Zu den Boca Juniors wechselte der frühere PSG-, ManUtd- und Napoli-Stürmer im Sommer 2023. Zuletzt wurde er von einem Bandscheibenvorfall gebremst.

Mehr Dazu
Im Fokus

Die Boca Juniors wollen Transfercoup um Marco Verratti landen
In Argentinien

Mario Balotelli bewirbt sich bei einem neuen Klub
Rückkehr in die Heimat?

Boca Juniors träumen von Transfer von Paulo Dybala
In die Heimat

Paulo Dybala überrascht mit einem zeitnahen Wechsel
Zukunft ist offen

Boca Juniors träumen von Dybala – aber noch nicht im Januar
Mehr entdecken
Neuer Klub gesucht

Edinson Cavani hat den Vertrag bei den Boca Juniors aufgelöst

19.06.2026 - 15:44
Neue Spur

Neymar könnte ausgerechnet nach Argentinien wechseln

4.05.2026 - 15:19
Rückkehr in die Heimat

Paulo Dybala gibt sein Einverständnis für Blockbuster-Wechsel zu den Boca Juniors

29.04.2026 - 17:55
In die Heimat

Paulo Dybala überrascht mit einem zeitnahen Wechsel

23.02.2026 - 17:24
Rückkehr in die Heimat?

Boca Juniors träumen von Transfer von Paulo Dybala

10.02.2026 - 17:28
Im Fokus

Die Boca Juniors wollen Transfercoup um Marco Verratti landen

7.01.2026 - 12:15
Zukunft ist offen

Boca Juniors träumen von Dybala – aber noch nicht im Januar

17.12.2025 - 15:51
Persönlicher Besuch

Murat Yakin wird Boca Juniors-Profi Lucas Blondel im März aufbieten

4.02.2025 - 10:59
Lucas Blondel

Murat Yakin reist für einen Nati-Kandidaten nach Argentinien

29.01.2025 - 10:24
Neues Abenteuer

Die Boca Juniors krallen sich Ex-ManUtd- und PSG-Profi Ander Herrera

10.01.2025 - 15:52