SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In die Heimat

Paulo Dybala überrascht mit einem zeitnahen Wechsel

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 17:24
Paulo Dybala überrascht mit einem zeitnahen Wechsel

Der argentinische Angreifer Paulo Dybala wird wohl bereits in Kürze in seine Heimat zurückkehren.

Der 32-jährige Offensivspezialist wird sich laut Transferexperte Matteo Moretto im Sommer wohl den Boca Juniors anschliessen. Dybala soll bereits im konkreten Austausch mit Verantwortlichen des Traditionsvereins stehen. Dybala kann ablösefrei wechseln, da sein Vertrag bei der AS Roma zum Saisonende ausläuft.

Eine Vertragsverlängerung bei den Giallorossi gilt schon seit geraumer Zeit als unwahrscheinlich. Dybala müsste eine massive Gehaltskürzung in Kauf nehmen. Nach insgesamt 14 Jahren in Italien, bei Palermo, Juventus und seit 2022 der AS Roma, könnte seine Zeit in Italien im Sommer enden.

In der aktuellen Saison steht der Linksfuss bei 22 Pflichtspielen. Dabei gelangen ihm drei Treffer und vier Assists. Schon mehrfach musste er verletzungsbedingte Pausen einlegen, so auch zurzeit wegen Knieproblemen. Dies spricht ebenfalls gegen eine Weiterbeschäftigung in Rom.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Qualität gesucht

AS Roma zeigt Interesse an Chelsea-Verteidiger
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Abraham & Douglas Luiz

Aston Villa verstärkt sich mit zwei Hochkarätern
Kommt von Atlético Madrid

Roma tütet Transfer von Giacomo Raspadori ein – alle Details
Mehr entdecken
In die Heimat

Paulo Dybala überrascht mit einem zeitnahen Wechsel

23.02.2026 - 17:24
Hohe Ablöse

Italienische Klubs buhlen um Diego Moreira

22.02.2026 - 15:59
"Situation ist offen"

BVB führt erneut Gespräche mit Marcos Senesi – das sagt Bournemouth

21.02.2026 - 16:02
Neue Funktion

Francesco Totti steht vor der Rückkehr zur AS Roma

16.02.2026 - 16:48
Vertrag läuft aus

Lorenzo Pellegrini bringt sich für Roma-Verlängerung in Stellung

14.02.2026 - 15:49
Rückkehr in die Heimat?

Boca Juniors träumen von Transfer von Paulo Dybala

10.02.2026 - 17:28
Aktuell unwahrscheinlich

AS Rom behält Vlahović im Blick

8.02.2026 - 10:12
Neuerlicher Wechsel

Bayern-Profi Bryan Zaragoza wird neu an Serie A-Klub ausgeliehen

2.02.2026 - 17:49
Neuer Angreifer

Statt Joshua Zirkzee: Roma gibt Angebot für Bayern-Star ab

31.01.2026 - 15:28
Wechsel steht zur Debatte

3 Klubs geben Angebote für Christopher Nkunku ab

30.01.2026 - 17:07