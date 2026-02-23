Paulo Dybala überrascht mit einem zeitnahen Wechsel

Der argentinische Angreifer Paulo Dybala wird wohl bereits in Kürze in seine Heimat zurückkehren.

Der 32-jährige Offensivspezialist wird sich laut Transferexperte Matteo Moretto im Sommer wohl den Boca Juniors anschliessen. Dybala soll bereits im konkreten Austausch mit Verantwortlichen des Traditionsvereins stehen. Dybala kann ablösefrei wechseln, da sein Vertrag bei der AS Roma zum Saisonende ausläuft.

Eine Vertragsverlängerung bei den Giallorossi gilt schon seit geraumer Zeit als unwahrscheinlich. Dybala müsste eine massive Gehaltskürzung in Kauf nehmen. Nach insgesamt 14 Jahren in Italien, bei Palermo, Juventus und seit 2022 der AS Roma, könnte seine Zeit in Italien im Sommer enden.

In der aktuellen Saison steht der Linksfuss bei 22 Pflichtspielen. Dabei gelangen ihm drei Treffer und vier Assists. Schon mehrfach musste er verletzungsbedingte Pausen einlegen, so auch zurzeit wegen Knieproblemen. Dies spricht ebenfalls gegen eine Weiterbeschäftigung in Rom.