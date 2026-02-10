SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr in die Heimat?

Boca Juniors träumen von Transfer von Paulo Dybala

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 17:28
Der argentinische Traditionsklub Boca Juniors möchte Paulo Dybala in die Heimat zurückholen.

Der 32-Jährige verliess Argentinien vor beinahe 14 Jahren. Seit dreieinhalb Jahren spielt er für die AS Roma und kassiert dort 8,5 Mio. Euro pro Jahr plus Boni. Die Giallorossi müssen Gehaltseinsparungen tätigen und bieten Dybala deshalb für eine Verlängerung des Kontrakts maximal noch ein Jahressalär von 4 Mio. Euro plus Boni.

Ob der Angreifer eine solch drastische Kürzung um mehr als 50 Prozent in Kauf nimmt, ist fraglich. Die Boca Juniors sind bereit und würden von der Situation gerne profitieren. Ein Angebot im Hinblick auf den Sommer wird laut Transferexperte Ekrem Konur vorbereitet.

