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Weiterer Wechsel

Rochaden in der Serie A gehen weiter: Tony D’Amico geht wohl zur AS Roma

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 17:16
Rochaden in der Serie A gehen weiter: Tony D’Amico geht wohl zur AS Roma

In der Serie A kommt es in dieser Saison sowohl bei Trainern wie auch bei Managern bzw. Sportdirektoren zu zahlreichen ligainternen Wechseln. Sportdirektor Tony D’Amico hat Atalanta verlassen und heuert wohl woanders an.

Der 46-jährige Italiener hat den Posten des Sportdirektors bei Atalanta seit 2022 bekleidet. Nun ist damit Schluss. Sein Abgang wurde von den Bergamasken offiziell bestätigt. Auf eine lange Arbeitssuche muss sich D’Amico wohl nicht begeben: Für ihn soll es laut italienischen Medienberichten zur AS Roma gehen, wo er wieder auf seinen früheren Atalanta-Weggefährten Gian Piero Gasperini trifft.

Atalanta seinerseits stellt sich komplett neu auf: Der frühere Lazio-Coach Maurizio Sarri wird künftig an der Seitenlinie stehen. Ex-Juve-Direktor Cristiano Giuntoli soll als neuer Sportdirektor walten.

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