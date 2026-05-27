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Geplanter Neuzugang

ManUtd steht dank Ederson vor erstem grossen Sommer-Transfer

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 14:22
ManUtd steht dank Ederson vor erstem grossen Sommer-Transfer

Manchester United steht vor dem Transfer des brasilianischen Mittelfeldspielers Ederson von Atalanta.

Die beiden Klubs befinden sich laut Fabrizio Romano schon seit mehreren Wochen im Austausch. Geschnürt wird ein Ablösepaket in Höhe von rund 45 Mio. Euro. Details sind noch zu regeln. Zwischen Ederson selbst und den Red Devils ist bereits alles klar: Der Spielmacher ist bereit, einen Fünfjahresvertrag bis 2031 zu unterzeichnen. Dieser würde ihm rund 5 Mio. Euro pro Jahr zusichern.

Die sportliche Abteilung von ManUtd muss noch endgültig grünes Licht für den Transfer geben. Dann könnte es jedoch schnell gehen. Atalanta ist zum Verkauf bereit, obwohl Ederson in den vergangenen Jahren ein Leistungsträger war.

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