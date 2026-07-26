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Atalanta will ihn nicht ziehen lassen

Galatasaray plant mit De Ketelaere

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 06:12
Galatasaray plant mit De Ketelaere

Galatasaray hat Charles De Ketelaere offenbar fest auf dem Radar. Der 25-jährige Belgier gilt als erste Alternative, falls die erhoffte Verpflichtung von Bruno Fernandes von Manchester United scheitern sollte.

Der Klub aus Istanbul benötigt dringend einen kreativen Kopf im Zentrum, und De Ketelaere erfüllt mit seiner Spielweise und internationalen Erfahrung das gewünschte Profil. Allerdings stellt sich Atalanta quer. Der neue Trainer Maurizio Sarri schätzt den Offensivspieler sehr und plant fest mit ihm.

Laut italienischen Medien wäre ein Verkauf nur ab 50 Millionen Euro denkbar – eine Summe, die Galatasaray voraussichtlich abschrecken könnte. De Ketelaere steht noch bis 2028 unter Vertrag und wurde 2024 für 22 Millionen Euro fest verpflichtet.

Neben Galatasaray sollen auch Paris Saint-Germain und Bayern München Interesse gezeigt haben. Der Belgier, der bereits 35 Länderspiele für sein Land absolviert hat, bleibt damit ein gefragter Name. Ob er jedoch tatsächlich den Schritt in die Türkei wagt, hängt stark von der weiteren Entwicklung ab.

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