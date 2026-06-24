Chelsea vor Palestra-Transfer und Verhandlungen mit der Roma

Beim FC Chelsea könnte der nächste Millionen-Transfer unmittelbar bevorstehen. Nach übereinstimmenden Berichten steht die Verpflichtung von Marco Palestra von Atalanta kurz vor dem Abschluss. Transferexperten wie Matteo Moretto und Nicolò Schira berichten, dass nur noch letzte Formalitäten fehlen.

Chelsea soll sich mit Atalanta auf ein Paket von mehr als 60 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen geeinigt haben. Der Spieler selbst steht demnach vor einem langfristigen Vertrag bis 2033. Auch das persönliche Paket soll bereits ausgehandelt sein. Besonders bemerkenswert: Palestra soll sich bewusst gegen einen Wechsel zu Inter Mailand entschieden haben. Chelsea habe dem Spieler ein attraktiveres Gesamtpaket angeboten.

Parallel sondieren die Blues offenbar weitere Optionen für die Defensive. Dabei fiel zuletzt der Name von Wesley von AS Rom. Chelsea soll eine erste Anfrage gestellt haben, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers zu prüfen. Die Antwort aus Rom fiel jedoch eindeutig aus. Laut Fabrizio Romano machte die Roma unmittelbar klar, dass Wesley nicht zum Verkauf steht. Der Klub sei gar nicht erst in Verhandlungen eingestiegen. Intern gilt der 22-jährige Brasilianer offenbar als wichtiger Bestandteil der sportlichen Zukunft. Die Römer sehen ihn sowohl als sportliche Schlüsselfigur als auch als wertvolle Investition für die kommenden Jahre.

Damit richtet sich die Aufmerksamkeit der Chelsea-Verantwortlichen zunächst auf den bevorstehenden Palestra-Deal. Sollte der Transfer wie erwartet abgeschlossen werden, wäre es die nächste grosse Investition in einen jungen Spieler mit langfristigem Entwicklungspotenzial. Der Italiener würde perfekt in die aktuelle Transferstrategie der Blues passen, die weiterhin stark auf junge, entwicklungsfähige Talente setzt.