Atalanta jagt den Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari

Mittelfeldspieler Ardon Jashari konnte sich in seinem ersten Jahr beim AC Mailand nicht wie gewünscht in Szene setzen. Ein anderer Klub aus der Serie A zeigt dennoch grosses Interesse am 23-Jährigen.

Atalanta möchte Jashari laut italienischen Medienberichten unbedingt verpflichten. Der neue Sportdirektor Cristiano Giuntoli, der bis vor Jahresfrist noch bei Juventus beschäftigt war, soll den Schweizer Nationalspieler unbedingt in den Klub holen wollen.

Jashari steht bei Milan noch bis 2030 unter Vertrag. Bei den Rossoneri stehen in diesem Sommer grosse sportliche Veränderungen bevor. Ob auch ein Jashari-Abgang dazugehört, ist aktuell noch offen. Konkrete Schritte hat Atalanta bislang noch nicht unternommen. Dies könnte aber bald geschehen.

Entscheidend wird wohl in erster Linie sein, ob und wie der neue Milan-Coach Ruben Amorim mit Jashari plant.