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Belgischer Angreifer

Neuer Name bei den Bayern: Charles De Ketelaere ist ein Thema

Autor: | Publiziert: 8 Mai, 2026 13:03
Neuer Name bei den Bayern: Charles De Ketelaere ist ein Thema

Der FC Bayern blickt für die Verstärkung der Offensive auf den belgischen Nationalspieler Charles De Ketelaere.

Der 25-jährige Linksfüsser läuft seit zwei Jahren für Atalanta auf und steht dort noch bis 2028 unter Vertrag. Laut Transferexperte Sacha Tavollieri wollen sich die Bayern in den kommenden Wochen mit dem Verein aus Bergamo austauschen. De Ketelaere verfügt über ein Profil, das dem deutschen Rekordmeister sehr zusagt. Der Offensivspieler kann verschiedene Positionen bekleiden.

Ausgebildet wurde er einst beim FC Brügge. Später wechselte er zu Milan, wo er sich jedoch nicht nachhaltig durchsetzen konnte. Bei Atalanta hingegen blühte er auf: In der laufenden Saison hat er 39 Pflichtspiele bestritten (fünf Tore und sieben Assists). Aktuell kommt er meist im offensiven Mittelfeld zum Einsatz.

Als nächstes wird er mit Belgien die WM bestreiten. Danach könnte es für De Ketelaere unter Umständen in die Bundesliga gehen.

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