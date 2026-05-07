Wie Desiré Doué sowohl Kimmich als auch Luis Diaz total vernascht

Das Champions League-Halbfinal-Duell zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern hat angesichts von insgesamt elf Toren so manche erinnerungswürdige Szene hervorgebracht. Für ein besonderes Highlight sorgte auch Désiré Doué.

Dieser hielt einen Ball am Mittwochabend kurz vor dem Seitenaus und bekam es gleichzeitig mit Joshua Kimmich und Luis Diaz zu tun, die ihn beide sehr aggressiv verteidigten. Quasi mit dem Rücken zum Tor gelang es Doué durch ein spektakuläres Dribbling beide Gegenspieler abzuschütteln und in einer sehr verheissungsvollen Position in den Strafraum einzudringen.

Ein spektakuläres und erfolgreiches Dribbling: