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Viele Anfragen

Max Eberl kündigt an, wohin es für Leon Goretzka geht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 12:01
Max Eberl kündigt an, wohin es für Leon Goretzka geht

Mittelfeldspieler Leon Goretzka glänzte am Samstag beim 3:3-Heimspiel gegen Heidenheim mit einem Doppelpack für den FC Bayern. Seit Ende Januar steht fest, dass der 31-Jährige die Münchner verlassen wird. Sportvorstand Max Eberl äussert sich nun sehr offen über die Zukunft des Routiniers.

Dessen Leistungen in den vergangenen Wochen waren stark, auch wenn Goretzka in den Topspielen meist keine zentrale Rolle spielte. Er verhält sich weiterhin höchst professionell und lässt sich zu keiner Zeit hängen, was den Bayern-Verantwortlichen natürlich gefällt. Eberl ist angetan. «Unser Kader ist nicht so gross. Man sieht es ja, momentan ist er da eben immer wieder mit dabei. Er kann eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen», sagt er nach der Partie gegen Heidenheim.

Zurzeit wird viel über die Zukunft Goretzkas spekuliert. Milan soll sich in einer guten Ausgangslage befinden. Auch andere Vereine – insbesondere aus der Serie A und aus der Premier League – buhlen um den Spielgestalter. Eberl ist über die vielen Angebote nicht erstaunt und ist sich sicher, dass der Noch-Bayern-Profi bei einem anderen Topklub landen wird: «Es überrascht mich nicht, dass er viele Anfragen hat, weil er ablösefrei, deutscher Nationalspieler und ein sehr guter Spieler ist. Einen Rat von mir braucht er nicht, der Leon hat da schon selber ein sehr gutes Gefühl dafür. Sein Weg wird in einer europäischen Top-Mannschaft weitergehen.»

Wie sich Goretzka entscheiden wird, ist nach wie vor offen. Aktuell konzentriert er sich persönlich voll auf die Aufgaben auf dem Platz.

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