Die Bayern haben bei Ndiaye entschieden und GC geht leer aus

Der FC Bayern wird den senegalesischen Mittelfeldspieler Bara Sapoko Ndiaye nach einer halbjährigen Leihe wohl fest verpflichten. Mit dem 18-Jährigen hat man in München Grosses vor.

Der Youngster bestritt zuletzt zwei Bundesligaspiele in Folge in der Startelf. Bayern-Coach Vincent Kompany ist von den Qualitäten des jungen Spielmachers überzeugt und fördert diesen klubintern. Laut der Münchner «tz» hat der deutsche Rekordmeister nun entschieden, Ndiaye im Sommer permanent von Partnerverein Gambino Stars zu verpflichten. Bislang war der Mittelfeldprofi lediglich ausgeliehen.

Durch die Abgänge von Leon Goretzka und Raphaël Guerreiro werden im Mittelfeld Plätze frei. Ndiaye soll im Sommer die Saisonvorbereitung mit den Profis regulär bestreiten. Kompany kann sich zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut vorstellen, das senegalesische Talent fest in die erste Mannschaft zu integrieren.

Dies sind unter Umständen schlechte Nachrichten für die Grasshoppers: Die Zürcher werden nämlich als Anwärter gehandelt, falls die Bayern einen Leih-Klub für den Youngster suchen. In dieser Saison haben die Münchner mit Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek bereits zwei eigene Talente bei Partnerklub GC parkiert. Bei Ndiaye scheinen die Hoppers nun eher schlechte Karten zu haben, zumal die Bayern diesen bei einer Leihe laut «tz» lieber in der Bundesliga parken würden.