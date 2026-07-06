Neuen Klub gefunden: Alexander Nübel vor Wechsel in die Türkei

Der deutsche Nationalgoalie Alexander Nübel läuft in der neuen Saison voraussichtlich in der Türkei auf.

Den 29-jährigen zieht es nach insgesamt drei Jahren beim VfB Stuttgart an den Bosporus. Laut «Sky» besteht eine Einigung mit Besiktas. Die Münchner stimmen einem Verkauf für 6,5 Millionen Euro plus bis zu 5 Millionen Euro zu.

Noch gibt es allerdings eine Hürde: Nübel muss seinen bis 2029 gültigen Kontrakt bei den Bayern auflösen. Diesbezüglich besteht noch keine Einigung. Es wird über die Höhe der Kompensationszahlung gefeilscht. Offenbar ist eine rasche Einigung notwendig. Ansonsten droht der ganze Deal zu scheitern.

Der Keeper ist in diesem Sommer nach drei Jahren in Stuttgart nach München zurückgekehrt, wo er aber keine Zukunft mehr hat. Der deutsche Rekordmeister geht weiterhin mit Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich in die nächste Spielzeit.