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Ausstiegsklausel läuft in Kürze aus

Neue Details: Bayern macht bei Bremer Ernst

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 10:13
Neue Details: Bayern macht bei Bremer Ernst

Der FC Bayern München beschäftigt sich weiterhin intensiv mit einer Verpflichtung von Gleison Bremer. Nach Informationen italienischer Medien beobachten die Münchner die Situation des Innenverteidigers von Juventus genau.

Besonders interessant: Die Ausstiegsklausel des Brasilianers in Höhe von 58 Millionen Euro ist nur noch bis zum Ende der Woche gültig. Danach kann Juventus frei über die Ablöse entscheiden. Zuletzt mehrten sich die Hinweise auf konkretere Gespräche. «CalcioMercato» berichtet, dass Bayern bereits ein erstes Angebot abgegeben habe und den Druck in den Verhandlungen erhöhe.

Die «Gazzetta dello Sport» nennt für diese erste Offerte eine Grössenordnung von rund 30 Millionen Euro. Juventus soll jedoch erst ab einer Summe von mindestens 40 Millionen Euro bereit sein, überhaupt über einen Verkauf nachzudenken. Obwohl Bremer bei Juventus weiterhin als wichtiger Bestandteil der Defensive gilt, wird der 28-Jährige inzwischen nicht mehr als unverkäuflich angesehen.

Trainer Luciano Spalletti soll einem Wechsel bei einem passenden Angebot nicht grundsätzlich im Weg stehen. Sollte Bayern die Ausstiegsklausel verstreichen lassen, dürfte sich der Transferpoker dennoch fortsetzen – dann allerdings unter den Bedingungen von Juventus, das nur noch Angebote akzeptieren will, die den eigenen Vorstellungen entsprechen.

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