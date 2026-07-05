SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Konkurrenz aus Deutschland und Italien

Nottingham Forest mit Interesse an İsmail Yüksek

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 08:47
Nottingham Forest mit Interesse an İsmail Yüksek

İsmail Yüksek könnte Fenerbahçe in diesem Sommer verlassen. Nach aktuellen Berichten zählt Nottingham Forest zu mehreren europäischen Vereinen, die den türkischen Nationalspieler intensiv beobachten.

Auch Bayer Leverkusen und der italienische Erstligist Como sollen den defensiven Mittelfeldspieler auf ihrer Liste haben. Demnach wird der 27-Jährige bereits seit längerer Zeit regelmässig von Scouts verschiedener Klubs verfolgt. Bei Fenerbahçe besteht jedoch kein Verkaufsdruck.

Die Vereinsführung möchte über die Zukunft des Mittelfeldspielers erst entscheiden, wenn konkrete Angebote vorliegen. Sollte eine ernsthafte Offerte eingehen, soll die sportliche Leitung gemeinsam mit dem Trainerteam über einen möglichen Transfer beraten. Der Klub plant demnach, die Situation ohne Zeitdruck zu bewerten. Yüksek steht noch bis 2028 bei Fenerbahçe unter Vertrag und gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern des Vereins.

Für die türkische Nationalmannschaft absolvierte er bislang 34 Länderspiele und erzielte dabei einen Treffer. Angesichts seines geschätzten Marktwerts von rund 15 Millionen Euro dürfte ein Wechsel für interessierte Klubs zwar finanzierbar sein – ob Fenerbahçe den Mittelfeldspieler tatsächlich ziehen lässt, hängt jedoch massgeblich von der Höhe eines möglichen Angebots ab.

Mehr Dazu
An Nottingham verliehen

Juventus Turin erwägt drastischen Schritt bei Douglas Luiz
Elliot Anderson im Fokus

ManUtd hat seinen Wunschspieler für den Sommer auserkoren
Abraham & Douglas Luiz

Aston Villa verstärkt sich mit zwei Hochkarätern
Premier League ruft

40-Millionen-Deal: Inter Mailand findet Abnehmer für Davide Frattesi
Noch nicht bei einem Topklub

Hansi Flick hat in der Premier League seinen Traum-Verteidiger gefunden
Mehr entdecken
Konkurrenz aus Deutschland und Italien

Nottingham Forest mit Interesse an İsmail Yüksek

5.07.2026 - 08:47
Elliot Anderson

ManCity bestätigt den 135 Millionen-Rekordtransfer

2.07.2026 - 15:20
Übernimmt in Nottingham

Oliver Glasner hat einen neuen Klub in der Premier League

1.07.2026 - 17:41
Leihe als Wunschlösung

Beşiktaş nimmt Igor Jesus ins Visier

28.06.2026 - 09:05
Neuzugang perfekt

ManCity setzt sich gegen ManUtd durch und sichert sich für 135 Millionen Elliot Anderson

26.06.2026 - 09:30
Wunschspieler

Nottingham Forest denkt an Bergvall als Anderson-Nachfolger

22.06.2026 - 09:26
City der klare Favorit

Real Madrid will Manchester City bei Anderson-Transfer ausstechen

21.06.2026 - 19:13
Anderson-Wechsel rückt näher

Manchester City vor Mega-Deal mit Forest

14.06.2026 - 07:59
Traumangebot

Ein Premier League-Klub grätscht dem HSV bei Fabio Vieira dazwischen

12.06.2026 - 17:02
Wunschlösung sieht anders aus

Arsenal London schaut auf Alternative Gibbs-White

7.06.2026 - 10:52