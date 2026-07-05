Nottingham Forest mit Interesse an İsmail Yüksek

İsmail Yüksek könnte Fenerbahçe in diesem Sommer verlassen. Nach aktuellen Berichten zählt Nottingham Forest zu mehreren europäischen Vereinen, die den türkischen Nationalspieler intensiv beobachten.

Auch Bayer Leverkusen und der italienische Erstligist Como sollen den defensiven Mittelfeldspieler auf ihrer Liste haben. Demnach wird der 27-Jährige bereits seit längerer Zeit regelmässig von Scouts verschiedener Klubs verfolgt. Bei Fenerbahçe besteht jedoch kein Verkaufsdruck.

Die Vereinsführung möchte über die Zukunft des Mittelfeldspielers erst entscheiden, wenn konkrete Angebote vorliegen. Sollte eine ernsthafte Offerte eingehen, soll die sportliche Leitung gemeinsam mit dem Trainerteam über einen möglichen Transfer beraten. Der Klub plant demnach, die Situation ohne Zeitdruck zu bewerten. Yüksek steht noch bis 2028 bei Fenerbahçe unter Vertrag und gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern des Vereins.

Für die türkische Nationalmannschaft absolvierte er bislang 34 Länderspiele und erzielte dabei einen Treffer. Angesichts seines geschätzten Marktwerts von rund 15 Millionen Euro dürfte ein Wechsel für interessierte Klubs zwar finanzierbar sein – ob Fenerbahçe den Mittelfeldspieler tatsächlich ziehen lässt, hängt jedoch massgeblich von der Höhe eines möglichen Angebots ab.