YB-Verteidiger Tanguy Zoukrou steht kurz vor Wechsel in die Türkei

Nach der Rückkehr von Cédric Zesiger zu den Young Boys gibt es bei den Bernern keinen Platz mehr für Tanguy Zoukrou. Diesen zieht es voraussichtlich in die Türkei.

Das türkische Medium «Mavi Kocaeli» berichtet, dass der 23-jährige Franzose zum Süper-Lig-Aufsteiger Kocaelispor wechseln wird. Zunächst soll der Deal auf Leihbasis über die Bühne gehen. Eine Kaufoption wird ebenfalls enthalten sein. Zoukrou wechselte vor zwei Jahren aus seiner Heimat von Troyes zu YB und steht dort noch bis 2028 unter Vertrag.

Bereits am Montag ist der obligatorische Medizincheck angesetzt. Im Anschluss kann die Unterschrift erfolgen. Zoukrou ist sogar schon in der Türkei angelangt.

Für die Berner bestritt er seit seiner Ankunft 46 Pflichtspiele.