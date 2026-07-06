Alejandro Garnacho könnte Chelsea bereits verlassen und nach Italien wechseln

Der argentinische Flügelstürmer Alejandro Garnacho könnte Chelsea nach nur einer Saison bereits wieder verlassen und nach Italien wechseln.

Der 22-Jährige wechselte erst vor Jahresfrist für beinahe 50 Millionen Euro Ablöse von Manchester United zu den Londonern. Dort blickt er aber auf eine sehr durchwachsene erste Saison zurück. Wirklich angekommen scheint Garnacho bei Chelsea nicht zu sein.

Der italienische Transferexperte Alfredo Pedulla berichtet, dass es Interesse aus der Serie A gibt – wie schon in der Vergangenheit. Aktuell soll die AS Roma bezüglich einer Leihe angefragt haben.

Ein permanenter Transfer scheint angesichts des bis 2032 (!) gültigen Kontrakts von Garnacho bei den Blues beinahe unmöglich. Eine Kaufoption könnte aber enthalten sein.

Der Gaucho ist bei den Römern eine Alternative zu Mason Greenwood, um den sich die Giallorossi ebenfalls bemühen.