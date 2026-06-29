Erstes Chelsea-Angebot für Granit Xhaka reicht nicht

Die Gespräche zwischen Chelsea und Sunderland bezüglich eines Transfers des Schweizer Nati-Captains Granit Xhaka gehen in dieser Woche weiter.

Der Spieler hat seinen Willen für den Transfer zu seinem früheren Trainer Xabi Alonso nach London klar signalisiert. Noch ist der Deal aber nicht in trockenen Tüchern. Sunderland fordert zunächst, wie von 4-4-2.ch berichtet, 20 Millionen Euro. Das erste Angebot von Chelsea soll lediglich 8 Millionen Pfund betragen.

Xhaka stiess erst vor Jahresfrist für rund 15 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Sunderland, wo er sofort zum Captain und Leader avanciert ist. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2028. Er möchte nun aber unbedingt die Gelegenheit ergreifen, die sich ihm bei Chelsea bietet.