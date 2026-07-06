Oliver Glasner wird bei Premier Ligist als neuer Trainer vorgestellt

Oliver Glasner verbleibt nach seinem Abgang bei Crystal Palace in der Premier League: Nottingham Forest stellt ihn als Neuzugang vor.

Der 51-jährige Österreicher unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Glasner wurde in diesem Sommer auch schon bei Bayer Leverkusen und bei Milan ins Spiel gebracht. Letztlich bleibt er nach zweieinhalb sehr erfolgreichen Jahren bei Crystal Palace (3 Titel) nun aber auf der Insel.

«Ich freue mich sehr, als Cheftrainer zu Nottingham Forest zu kommen. Schon bei den ersten Gesprächen mit dem Eigentümer und der Führungsebene wurde mir klar, dass sie eine klare Vision für diesen Fussballverein haben und volles Vertrauen in mich und mein Trainerteam setzen, um gemeinsam langfristig eine starke Zukunft aufzubauen», sagt Glasner über seinen Wechsel.

Nottinghams Klubboss Evangelos Marinakis erklärt: «In unseren Gesprächen mit Oliver wurde deutlich, dass wir dieselbe Vision, denselben Ehrgeiz und denselben unbedingten Erfolgswillen teilen. Er hat im Laufe seiner Karriere immer wieder bewiesen, dass er herausragende Mannschaften aufbauen und sich auch gegen stärkste Konkurrenz durchsetzen kann.»