Nottingham Forest denkt an Bergvall als Anderson-Nachfolger

Sollte Elliot Anderson tatsächlich zu Manchester City wechseln, hat Nottingham Forest offenbar bereits einen möglichen Ersatz im Blick. Nach aktuellen Berichten gilt Lucas Bergvall als einer der Wunschkandidaten der Forest-Verantwortlichen.

Der 20-jährige schwedische Nationalspieler soll seinem Verein Tottenham Hotspur mitgeteilt haben, dass er im Sommer eine neue Herausforderung sucht. Bergvall wechselte erst 2024 nach London und besitzt dort noch einen langfristigen Vertrag bis 2031. Dennoch scheint ein Abschied nicht ausgeschlossen.

Die Spurs haben in der Vergangenheit bereits mehrere Anfragen für den Mittelfeldspieler abgelehnt. Sowohl Chelsea als auch Aston Villa sollen sich schon nach ihm erkundigt haben. Angebote im Bereich von rund 46 Millionen Euro wurden laut Berichten zurückgewiesen. Anschliessend setzte Tottenham intern eine Preisvorstellung von mehr als 65 Millionen Euro fest.

Für Nottingham Forest könnte ein Transfer vor allem dann realistisch werden, wenn der Verein tatsächlich die enorme Ablöse für Anderson kassiert. Durch einen möglichen Verkauf im dreistelligen Millionenbereich wäre genügend finanzieller Spielraum vorhanden, um bei Bergvall ernst zu machen. Der Schwede gilt als eines der spannendsten Mittelfeldtalente Europas.

In der vergangenen Premier-League-Saison kam er auf 23 Einsätze, erzielte ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor. Noch ist offen, ob Tottenham überhaupt gesprächsbereit sein wird. Sollte Bergvall seinen Wechselwunsch jedoch konkret hinterlegen und Anderson Forest verlassen, könnte sich dieses Thema in den kommenden Wochen deutlich beschleunigen.