An Nottingham verliehen

Juventus Turin erwägt drastischen Schritt bei Douglas Luiz

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 Januar, 2026 10:07
Die Nottingham-Ausleihe von Douglas Luiz bringt Juventus Turin bisher nicht den erwarteten Erfolg ein. Die Bianconeri erwägen deshalb offenbar einen drastischen Schritt.

Juventus Turin erwägt bei Douglas Luiz anscheinend einen drastischen Schritt. Nach Angaben von «Sportmediaset» denken die Bianconeri darüber nach, die im vergangenen Sommer vereinbarte Ausleihe zu Nottingham Forest vorzeitig zu beenden.

Luiz erhielt bisher auch aufgrund von verschiedenen Verletzungen nicht die Spielzeit, die sich die beiden Vereine erhofft hatten. Der Brasilianer stand in der Premier League nur fünfmal in der Startelf.

Die vereinbarte Kaufverpflichtung in Höhe von rund 28,5 Millionen Euro, die an die Bedingung geknüpft ist, mindestens 15 Spiele à 45 Minuten in der Premier League zu bestreiten, ist in akuter Gefahr.

Am liebsten würde Juve den 27-Jährigen im Winter bei Aston Villa parken. Dort spielte Luiz schon sehr erfolgreich zwischen 2019 und 2024.

