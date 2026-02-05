ManUtd hat seinen Wunschspieler für den Sommer auserkoren

Manchester United präsentiert sich in den vergangenen Wochen in ganz starker Form. Im Sommer wird es in der Mannschaft aber zu einigen Veränderungen kommen. Mittelfeldprofi und Spitzenverdiener Casemiro hat seinen Abschied bereits angekündigt. Die Red Devils haben bereits genaue Vorstellungen darüber, wer den Brasilianer ersetzen soll.

Der absolute Wunschkandidat für den Sommer heisst gemäss «Manchester World» Elliot Anderson. Der 22-jährige Mittelfeldprofi schnürt seine Schuhe seit Sommer 2024 für Nottingham Forest. Dort hat sich Anderson zum englischen Nationalspieler gemausert. Seit September des vergangenen Jahres lief er für die Three Lions bereits sechsmal auf.

Der Youngster ist englisch-schottischer Doppelbürger und spielte bis zur Stufe U21 noch für Schottland. Nun kann er sich für den Sommer aber sehr grosse Chancen ausrechnen, im englischen WM-Kader zu stehen.

Danach könnte es für ihn nach Manchester gehen. Zumindest wenn es nach den Vorstellungen der Red Devils-Bossen geht. Die Konkurrenz ist allerdings gross: Auch andere Topklubs haben Anderson längst auf dem Schirm. Sollte er an der WM brillieren, würde sich sein Marktwert noch einmal steigern.