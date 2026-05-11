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Nach Meistertitel

Marcus Rashford hat klare Vorstellungen zu seiner Zukunft

Autor: | Publiziert: 11 Mai, 2026 11:54
Marcus Rashford hat klare Vorstellungen zu seiner Zukunft

Nach dem am Sonntagabend errungenen Meistertitel mit dem FC Barcelona stellt der englische Stürmer Marcus Rashford erneut klar, dass er unbedingt bei den Katalanen bleiben möchte.

Barça hat den 28-Jährigen für die aktuelle Saison von Manchester United ausgeliehen. Eine Kaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro ist bereits verstrichen. Dennoch hofft Rashford auf einen Verbleib beim La Liga-Klub. «Wenn ich ein Magier wäre, würde ich bleiben. Wir werden sehen», sagte er nach dem 2:0-Sieg im Clasico gegen Real Madrid, der gleichbedeutend mit dem Gewinn des Meistertitels war.

Rashford hatte in der Partie den Führungstreffer markiert, indem er einen Freistoss direkt verwandelte. Insgesamt hat er in dieser Saison 14 Tore und 11 Assists in 28 Partien für Barça beigesteuert. Dennoch ist ungewiss, ob er auch nächste Saison noch für den Verein aufläuft. Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis 2028. Der Klub plant zwar nicht mehr mit ihm, möchte mit einem Verkauf aber eine stattliche Ablöse generieren.

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