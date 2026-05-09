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Nicht von Barça: Robert Lewandowski liegt lukratives Angebot vor

Autor: | Publiziert: 9 Mai, 2026 10:30
Nicht von Barça: Robert Lewandowski liegt lukratives Angebot vor

Die Zukunft von Robert Lewandowski ist weiterhin offen. Seine Barça-Verlängerung rückt jedenfalls immer weiter in die Ferne. Von einem anderen Klub soll ihm nun ein lukratives Angebot präsentiert worden sein.

Ob Robert Lewandowski seinen beim FC Barcelona auslaufenden Vertrag verlängern wird, steht noch in den Sternen. Mit dem ersten Barça-Angebot soll der Topstürmer nicht zufrieden gewesen sein, wesentlich lukrativere Offerten erwarten ihn offenbar von anderen Klubs.

Der «Mundo Deportivo» zufolge signalisiert Chicago Fire aus der nordamerikanischen Major League Soccer weiterhin konkretes Interesse an einer Zusammenarbeit. Demnach liegt Lewandowski aus den USA ein Angebot vor, das sich auf 15 Millionen Euro brutto pro Saison beläuft – mit der Möglichkeit, durch Bonuszahlungen noch auf bis zu 20 Millionen Euro kommen zu können.

Lewandowskis Berater Pini Zahavi hält sich momentan in Barcelona auf, um die Situation mit den Verantwortlichen zu besprechen. Letztendlich soll die finale Entscheidung bei Trainer Hansi Flick liegen.

Aus der Serie A sollen ausserdem Juventus Turin und der AC Mailand von einem ablösefreien Transfer träumen. Hier wird allerdings angezweifelt, ob die Italiener Lewandowskis Gehaltsforderungen stemmen können.

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