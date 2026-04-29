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Juventus trifft sich mit dem Berater von Robert Lewandowski

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 April, 2026 15:23
Juventus trifft sich mit dem Berater von Robert Lewandowski

Juventus unternimmt konkrete Schritte, um Torjäger Robert Lewandowski im Sommer an Bord zu holen.

Der 37-jährige Pole besitzt beim FC Barcelona einen Ende Juni auslaufenden Vertrag und könnte den Klub verlassen. Sein Berater Pini Zahavi weilte zuletzt laut «Gazzetta dello Sport» und «La Stampa» in Italien und hat mit Serie A-Klubs gesprochen. Darunter auch Juventus. Die Turiner haben in der Vergangenheit immer wieder Spieler mit auslaufenden Verträgen geholt. Lewandowski könnte nun der nächste prominente Name in dieser Liste werden.

Die höchste Priorität geniesst der Angreifer bei der alten Dame aber offenbar nicht. Derzeit konzentriert man sich darauf, den auslaufenden Vertrag mit Dusan Vlahovic um zwei Jahre zu verlängern. Zudem will man sich unbedingt Bernardo Silva von Manchester City krallen, der ebenfalls ablösefrei wechseln kann.

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