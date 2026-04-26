Barca zeigt kein konkretes Interesse City-Star

Die Zukunft von Bernardo Silva sorgt weiterhin für Spekulationen. Laut «AS» hat Berater Jorge Mendes den Offensivspieler von Manchester City aktiv beim FC Barcelona ins Gespräch gebracht. Hintergrund ist Silvas Wunsch, auch künftig auf höchstem europäischen Niveau zu spielen – ein Wechsel in die Major League Soccer kommt für ihn demnach nicht infrage.

Trotz der erneuten Kontaktaufnahme scheint ein Transfer nach Barcelona derzeit jedoch wenig realistisch. Zwar schätzen die Katalanen den portugiesischen Nationalspieler seit Jahren, konkrete Schritte in Richtung Verpflichtung sind aktuell aber nicht geplant. Auch Transferexperte Fabrizio Romano betonte zuletzt, dass ein Deal momentan keine Option darstellt.

Eine andere Einschätzung liefert «Football Insider»: Demnach könnte Barcelonas Ausgangsposition im Werben um Silva dennoch gut sein. Ausschlaggebend ist der Wunsch des 29-Jährigen, die Premier League im Falle eines Abschieds im Sommer zu verlassen – ein Faktor, der dem spanischen Topklub im Transferpoker grundsätzlich in die Karten spielen könnte.