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Verletzung zur Unzeit

Lamine Yamal postet nach Verletzung ein verzweifeltes Statement

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 April, 2026 16:44
Lamine Yamal postet nach Verletzung ein verzweifeltes Statement

Lamine Yamal hat sich beim Ligaspiel gegen Celta Vigo am Mittwochabend schwer am Oberschenkel verletzt und fehlt dem FC Barcelona bis Saisonende. Der 18-Jährige bringt in einem Statement, das auch viel Verzweiflung zeigt, seine grosse Enttäuschung aus.

Wegen seiner Blessur wird der Barça-Stürmer wohl rund vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Einsätze mit den Katalanen sind bis Saisonende nicht mehr möglich. Unter anderem wird Yamal auch beim Clasico gegen Real Madrid am 10. Mai fehlen.

«Diese Verletzung zwingt mich genau in dem Moment zum Zuschauen, in dem ich am liebsten auf dem Platz gestanden hätte – und das schmerzt mehr, als ich erklären kann. Es tut weh, nicht an der Seite meiner Teamkollegen kämpfen und der Mannschaft nicht helfen zu können, wenn sie mich braucht. Aber ich glaube an sie und ich weiss, dass sie in jedem Spiel alles geben werden», schreibt der Stürmer in den sozialen Medien und führt aus: «Ich werde da sein, wenn auch nur von aussen, um zu unterstützen, mitzufiebern und anzutreiben – so wie jeder andere Fan auch. Das ist nicht das Ende, sondern nur eine Pause. Ich werde stärker und mit mehr Hunger als je zuvor zurückkehren, und die nächste Saison wird noch besser werden. Danke für eure Nachrichten und Visca el Barça!»

Auch die WM-Vorbereitung von Yamal wird von der Verletzung geprägt sein. Das Turnier sollte nicht gefährdet sein. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass er zu Beginn noch kürzertreten muss.

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