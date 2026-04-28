John Stones: Abschied bei ManCity – nächster Klub bekannt

John Stones macht seinen Abschied bei Manchester City am Dienstag öffentlich. Dies könnte auch damit zu tun haben, dass sein nächster Arbeitgeber bereits feststeht.

Aber eins nach dem anderen: ManCity gibt auf seiner Webseite erst einmal den Abgang des 31-jährigen Defensivspezialisten nach insgesamt zehn Jahren bekannt. Für Stones zahlten die Skyblues im Sommer 2016 mehr als 50 Mio. Euro Ablöse an Everton. Seither bestritt der Abwehrspieler 293 Pflichtspiele für den englischen Topklub.

Stones war gemeinsam mit der Mannschaft äusserst erfolgreich: Im Laufe eines Jahrzehnts sammelte er bei City ganze 18 Trophäen – weitere können in dieser Saison noch dazukommen. «ManCity wird immer mein Zuhause sein und ich bin ehrlich dankbar, von ganzem Herzen. Das ist für immer mein Team, das wird es immer bleiben, und ich kann gar nicht… mir fehlen die Worte, um auszudrücken, was ich fühle und wie sehr ich alles an diesem Verein liebe», sagt der scheidende City-Profi in einer emotionalen Videobotschaft.

Tatsächlich könnte der nächste Stones‘ nächster Klub bereits feststehen: Der Austausch mit dem FC Barcelona soll sehr intensiv sein. Die Katalanen könnten von einer ablösefreien Verpflichtung profitieren.