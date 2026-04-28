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Zu Kompromissen bereit

Marcus Rashford will unbedingt bei Barça bleiben und kämpft dafür

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 10:39
Marcus Rashford will unbedingt bei Barça bleiben und kämpft dafür

Der englische Stürmer Marcus Rashford sieht seine Zukunft weiterhin beim FC Barcelona und ist bereit, grosse Kompromisse einzugehen.

Der 28-Jährige wechselte im vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis für eine Saison von Manchester United zum FC Barcelona. Barça besass eine Kaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro, die aber offenbar bis Ende März hätte gezogen werden müssen. Dies ist nicht geschehen. Dennoch hofft Rashford laut Barça-Journalist Gabriel Sans nach wie vor auf einen Verbleib beim La Liga-Klub.

Er ist auch bereit, erhebliche Gehaltseinbussen hinzunehmen. Sportlich glaubt er genügend Argumente für einen Verbleib geliefert zu haben. Letztlich liegt die Entscheidung vor allem bei Trainer Hansi Flick. Dieser muss sich entscheiden, ob er mit dem erfahrenen Stürmer weitermachen oder eher auf neue Kräfte setzen möchte. Barça hat auf dem Transfermarkt bereits drei mögliche Alternativen identifiziert.

Da Rashford in Manchester noch bis 2028 unter Vertrag steht und es durchaus auch Interesse anderer Klubs gibt, ist ein permanenter Transfer für Barcelona auch mit einer stattlichen Ablöse verbunden. Dabei stellt sich die Frage, wie tief der finanziell nach wie vor angeschlagene Verein in die Tasche greifen will oder kann.

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