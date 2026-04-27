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Barça hat 3 Alternativen zu Marcus Rashford im Blick

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 April, 2026 11:50
Barça hat 3 Alternativen zu Marcus Rashford im Blick

Die Wege zwischen dem FC Barcelona und Marcus Rashford (28) könnten sich nach einer Saison wieder trennen: Der englische Stürmer ist für eine definitive Übernahme möglicherweise zu teuer – und aus Vereinssicht auch zu alt. Stattdessen rücken andere Kandidaten in den Fokus.

Allen voran der erst 19-jährige Jan Virgili, der noch bis vergangenen Sommer im Nachwuchs der Katalanen spielte und dann nach Mallorca weiterzog. Er besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Mio. Euro. Da Barça laut «Sport» aber über eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 40 Prozent verfügt, wären die Kosten für den designierten spanischen Meister deutlich tiefer.

Zum Vergleich: Für Rashford wäre angesichts des bis 2028 laufenden Vertrags bei Manchester United deutlich mehr finanzieller Aufwand vonnöten. Gerade auch in Sachen Gehalt.

Ebenfalls im Fokus von Barça stehen Abde Ezzalzouli (24/Betis Sevilla) und Andreas Schjelderup (21/Benfica). Sie wären ebenfalls günstigere Alternativen. Eher kein Thema ist hingegen Victor Muñoz (22) von Osasuna. Für diesen besitzt Erzrivale Real Madrid eine Rückkaufoption. Barça ist wohl chancenlos.

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