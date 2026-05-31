Kaiki Bruno auf dem Zettel mehrerer Topklubs

Der Markt für Kaiki Bruno nimmt offenbar Fahrt auf. Der Linksverteidiger von Cruzeiro wird inzwischen mit mehreren namhaften Vereinen in Verbindung gebracht. Zu den Interessenten soll auch der FC Barcelona gehören. Die Katalanen beobachten den brasilianischen Nationalspieler offenbar als mögliche Verstärkung für die linke Abwehrseite.

Am konkretesten soll derzeit allerdings das Interesse von Flamengo sein. Brasilianischen Berichten zufolge haben die Verantwortlichen bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen und beschäftigen sich intensiv mit einem möglichen Transfer. Auch Real Betis verfolgt die Entwicklung des 23-Jährigen schon seit mehreren Monaten und soll Kaiki seit Jahresbeginn regelmässig beobachten.

Cruzeiro sitzt bei möglichen Verhandlungen jedoch am längeren Hebel. Der Vertrag des Verteidigers läuft noch bis Ende 2027, zudem haben die Brasilianer ihre Preisvorstellung bereits festgelegt. Demnach sollen Gespräche erst ab einer Summe von rund 15 Millionen Euro ernsthaft geführt werden.