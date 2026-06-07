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Leipzig droht Abgang

Barcelona nimmt Kontakt zu Lukeba auf

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 09:33
Barcelona nimmt Kontakt zu Lukeba auf

Der FC Barcelona arbeitet offenbar an einer möglichen Verpflichtung von Castello Lukeba. Nach aktuellen Berichten aus Spanien haben die Katalanen bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers auszuloten.

Der Innenverteidiger von RB Leipzig soll einem Wechsel grundsätzlich offen gegenüberstehen und nach drei Jahren in der Bundesliga bereit für den nächsten Schritt sein. Barcelona ist allerdings nicht allein. Auch Arsenal soll die Situation des 23-Jährigen aufmerksam verfolgen. Für Leipzig dürfte ein möglicher Verkauf nur bei einer hohen Ablöse infrage kommen. Lukeba besitzt noch einen Vertrag bis 2029 und gilt als einer der wichtigsten Defensivspieler im Kader. Medienberichten zufolge enthält sein Vertrag eine Ausstiegsklausel über rund 80 Millionen Euro.

Allerdings soll Leipzig bereits bei Angeboten zwischen 55 und 70 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Damit könnte der Franzose zum nächsten grossen Verkauf der Sachsen werden. Lukeba wechselte 2023 für rund 30 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Leipzig und hat seinen Marktwert seitdem deutlich gesteigert. Aktuell wird er von Transfermarkt auf 50 Millionen Euro geschätzt.

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