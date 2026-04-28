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"Das ist normal"

Atlético-Coach Simeone nennt 3 Klubs, die an Julian Alvarez dran sind

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 13:47
Atlético-Coach Simeone nennt 3 Klubs, die an Julian Alvarez dran sind

Atléticos Trainer Diego Simeone spricht vor dem Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen Arsenal über die Personalie Julian Alvarez und nennt konkret drei Klubs, die sich für die Dienste des Argentiniers interessieren.

Der 26-jährige Argentinier läuft seit Sommer 2024 für die Rojiblancos auf und zeigt dort bärenstarke Leistungen. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2030. Klubboss Enrique Cerezo betont immer wieder, dass der Torjäger nicht zum Verkauf stehe und möchte mit diesem sogar verlängern. Das letzte Wort scheint aber nicht gesprochen. Simeone nennt die Namen mehrerer Vereine, die sich Alvarez gerne krallen würden.

«Ob Julian den Verein verlässt? Ich bin nicht in seinem Kopf. Aber es ist normal, dass PSG, Arsenal und der FC Barcelona an einem Spieler wie ihm interessiert sind», sagt der Atlético-Cheftrainer.

Damit bestätigt er Medienberichte, die den Argentinier zuletzt immer wieder mit anderen Top-Adressen in Verbindung gebracht haben. Allen voran der FC Barcelona würde den argentinischen Nationalspieler sehr gerne unter Vertrag nehmen. Hansi Flick soll ein grosser Fan von diesem sein. Die Finanzierung könnte jedoch ein grosses Hindernis darstellen.

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