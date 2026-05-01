Hansi Flick hat das Angebot des FC Barcelona jetzt angenommen

Hansi Flick wird sich definitiv über 2027 hinaus an den FC Barcelona binden.

Der deutsche Trainer kündigte zwar an, dass er die finale Entscheidung über eine Vertragsverlängerung erst nach Saisonende treffen werde, inzwischen hat er laut «Mundo Deportivo» dem Angebot zur Vertragsverlängerung jedoch zugestimmt. Barça wird in Kürze erneut zum spanischen Meister gekürt. Der Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid beträgt fünf Spieltage vor Ende stolze elf Punkte. Flick wird somit auch in seinem zweiten Amtsjahr bei den Katalanen einen wichtigen Titel einfahren. Im Vorjahr gewann Barça sogar das Double.

In der Copa del Rey und in der Champions League scheiterte Barcelona in dieser Saison jeweils an Atlético. Mit der Arbeit von Flick ist man bei Barça dennoch weiterhin vollends zufrieden. Vor allem Klubpräsident Joan Laporta könnte sich gemäss eigener Aussage keinen besseren Trainer vorstellen.

Flick ist derzeit bis 2027 gebunden. Sein neuer Kontrakt wird bis 2028 laufen und ausserdem eine Option zur Verlängerung um eine Saison enthalten. Unlängst hatte der 61-jährige Deutsche angekündigt, dass Barça sein letzter Verein als Trainer sein werde.