Malen im Fokus englischer Top-Teams

Donyell Malen könnte schon bald zur festen Größe bei der AS Rom werden. Der Angreifer wechselte im Januar leihweise von Aston Villa in die italienische Hauptstadt. Laut «Corriere dello Sport» planen die Römer, die vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund 25 Millionen Euro zu ziehen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt werden.

Allerdings könnte die Zukunft des Niederländers damit noch nicht endgültig geklärt sein. Mehrere Topklubs beobachten die Entwicklung genau: Manchester United, Chelsea und Newcastle United zeigen Interesse, während auch der FC Barcelona seine Situation im Blick behält.

Berichten zufolge könnte Malen im Sommer sogar direkt weiterverkauft werden – mit einer möglichen Ablösesumme von bis zu 50 Millionen Euro. Vor allem Manchester United soll ihn als potenziellen Ersatz für Joshua Zirkzee in Betracht ziehen, was einen schnellen nächsten Karriereschritt für den Offensivspieler bedeuten könnte.