Wichtige Bestätigung zu ManCity-Verlängerung von Phil Foden

Manchester City steht tatsächlich kurz davor, den Vertrag von Phil Foden zu verlängern. Das bestätigt dessen Trainer Pep Guardiola.

Phil Foden steht kurz davor, seinen Vertrag bei Manchester City zu verlängern. «Ich habe meinen Sportdirektor gefragt. Er sagte, sie seien kurz davor, hoffentlich wird es klappen», sagte Trainer Pep Guardiola an der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen Brentford (Samstag, 18.30 Uhr). «Es ist aber noch nicht unter Dach und Fach.»

Am Dienstag berichteten verschiedene Medien, dass sich ManCity und Foden über die Vertragsverlängerung bis 2030 einig seien. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft Ende Juni 2027 aus.

Foden spielt mittlerweile schon fast 17 Jahre für seinen Jugendklub, bei ManCity gehört er seit längerer Zeit zu den unumstrittenen Leistungsträgern.

In der laufenden Spielzeit sind für Foden 15 direkte Torbeteiligungen in 46 Pflichtspielen notiert.