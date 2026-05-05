Phil Foden hat sich mit ManCity über neuen Vertrag geeinigt

Phil Foden wird sich trotz einer persönlich eher enttäuschenden Saison für weitere Jahre an seinen Stammklub Manchester City binden.

Die Skyblues und das Eigengewächs haben sich gemäss «The Athletic» über die Rahmenbedingungen eines neuen Vertrags mit Gültigkeit bis 2030 geeinigt. Enthalten sein wird zudem eine Option zur Verlängerung um ein Jahr. Foden spielt bereits seit der U9 für City und hat auf Profistufe schon 365 Partien bestritten. Dabei gelangen ihm 110 Tore und 66 Assists.

In Kürze wird er sein neues Arbeitspapier bei seinem langjährigen Verein unterzeichnen. Für ihn hat Beraterin Rafaela Pimenta sämtliche Verhandlungen geführt – und dies offensichtlich mit Erfolg.

In der aktuellen Spielzeit kommt Foden in 46 Partien auf zehn Tore und fünf Assists. Er kämpft mit City weiterhin um die Meisterschaft und den FA Cup-titel und persönlich um einen Platz im englischen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft.