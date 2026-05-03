Fernandes bekennt sich deutlich zu Manchester United

Bruno Fernandes hat sich klar zu Manchester United bekannt. In einem Interview mit «Sky Sports» erklärte der Portugiese, dass ein Wechsel in der Vergangenheit durchaus möglich gewesen wäre – sowohl vor zwei bis drei Jahren als auch noch in der vergangenen Saison. Dennoch habe er sich bewusst für einen Verbleib entschieden, da er die Erfahrung und Bedeutung des Klubs besonders schätzt.

Der Mittelfeldspieler betonte, dass der Erfolg mit Manchester United für ihn einen einzigartigen Stellenwert habe und er die Leidenschaft der Fans sowie die emotionale Bindung zum Verein sehr geniesse. Genau diese Faktoren seien entscheidend dafür, weiterhin Teil des Projekts zu sein und aktiv zum sportlichen Erfolg beitragen zu wollen.

Ganz vom Tisch ist ein möglicher Abschied dennoch nicht. Laut «The Telegraph» enthält sein Vertrag, der noch bis 2027 läuft, eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 65 Millionen Euro, die im Sommer aktiviert wird. Sollte ein Klub diese Summe zahlen und Fernandes einem Wechsel zustimmen, hätte Manchester United kaum Einfluss.