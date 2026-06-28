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Köln verhandelt über Leihe von Chido Obi-Martin

Autor: | Publiziert: 28 Juni, 2026 11:27
Köln verhandelt über Leihe von Chido Obi-Martin

Der 1. FC Köln arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Chido Obi-Martin. Nach Informationen des britischen Transferexperten Pete O’Rourke laufen bereits konkrete Gespräche mit Manchester United und dem 18-jährigen Stürmer über ein Leihgeschäft für die kommende Saison.

Die Kölner streben demnach eine Leihe mit anschließender Kaufoption an. Auch «Sky» bestätigt das Interesse des Bundesliga-Aufsteigers. Demnach steht der dänische U20-Nationalspieler auf der Shortlist der Kölner Verantwortlichen, die einen Backup für den Angriff suchen. Die bisherigen Gespräche befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Positiv aus Sicht des FC: Obi-Martin kann sich einen Wechsel in die Bundesliga grundsätzlich vorstellen.

Der Mittelstürmer gilt als eines der vielversprechendsten Offensivtalente von Manchester United. In der vergangenen Saison erzielte er neun Tore in 18 Spielen der Premier League 2 und traf zudem zweimal in vier Einsätzen für Dänemarks U20-Nationalmannschaft. Sollte sich Köln mit Manchester United einigen, könnte Obi-Martin in der Bundesliga seine ersten Erfahrungen im Profifussball sammeln.

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