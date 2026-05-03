Liverpool zieht sich vorerst bei Spurs-Innenverteidiger zurück

Im Transferpoker um Micky van de Ven hat sich die Lage zuletzt verändert. Laut «TEAMtalk» hat sich Liverpool vorerst aus einem möglichen Deal zurückgezogen. Hintergrund ist die bevorstehende Vertragsverlängerung von Ibrahima Konaté, die den Handlungsdruck auf der Innenverteidiger-Position reduziert.

Unabhängig davon bleibt die Situation rund um den Abwehrspieler von Tottenham Hotspur spannend. Die Spurs sollen eine Ablöse zwischen 60 und 80 Millionen Pfund fordern, während van de Ven selbst Berichten zufolge eine deutliche Gehaltserhöhung anstrebt – von aktuell rund 90.000 auf etwa 200.000 Pfund pro Woche.

Konkrete Gespräche über einen Wechsel gibt es derzeit jedoch nicht. Der niederländische Nationalspieler konzentriert sich voll auf den Saisonendspurt mit Tottenham, das weiterhin um den Klassenerhalt kämpft. Sein Vertrag läuft noch bis 2029 und enthält keine Ausstiegsklausel, was die Verhandlungsposition des Klubs zusätzlich stärkt.