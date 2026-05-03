Galatasaray beobachtet
Romelu Lukaku vor Abgang aus Neapel
Die Zukunft von Romelu Lukaku bei SSC Neapel bleibt ungewiss. Vieles deutet darauf hin, dass der Stürmer den Klub im Sommer verlassen wird – und mehrere Interessenten bringen sich bereits in Stellung. Besonders Galatasaray verfolgt die Situation aufmerksam.
Neben den Türken soll auch AC Mailand ein Auge auf den 32-Jährigen geworfen haben. Allerdings stellt das hohe Gehalt von rund acht Millionen Euro jährlich eine Hürde dar. Darüber hinaus gibt es weiterhin Interesse aus Saudi-Arabien, wobei Lukaku einem Wechsel dorthin offenbar zurückhaltend gegenübersteht. Auch Beşiktaş und Fenerbahçe werden mit dem Angreifer in Verbindung gebracht.
Finanziell könnte ein Deal dennoch machbar sein: Neapel soll bereit sein, Lukaku für eine Ablöse zwischen zehn und 20 Millionen Euro ziehen zu lassen – deutlich weniger als die rund 30 Millionen Euro, die der Klub einst investiert hatte.
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