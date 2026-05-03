SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Galatasaray beobachtet

Romelu Lukaku vor Abgang aus Neapel

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 3 Mai, 2026 10:24
Romelu Lukaku vor Abgang aus Neapel

Die Zukunft von Romelu Lukaku bei SSC Neapel bleibt ungewiss. Vieles deutet darauf hin, dass der Stürmer den Klub im Sommer verlassen wird – und mehrere Interessenten bringen sich bereits in Stellung. Besonders Galatasaray verfolgt die Situation aufmerksam.

Neben den Türken soll auch AC Mailand ein Auge auf den 32-Jährigen geworfen haben. Allerdings stellt das hohe Gehalt von rund acht Millionen Euro jährlich eine Hürde dar. Darüber hinaus gibt es weiterhin Interesse aus Saudi-Arabien, wobei Lukaku einem Wechsel dorthin offenbar zurückhaltend gegenübersteht. Auch Beşiktaş und Fenerbahçe werden mit dem Angreifer in Verbindung gebracht.

Finanziell könnte ein Deal dennoch machbar sein: Neapel soll bereit sein, Lukaku für eine Ablöse zwischen zehn und 20 Millionen Euro ziehen zu lassen – deutlich weniger als die rund 30 Millionen Euro, die der Klub einst investiert hatte.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Galatasaray ist gebunden

Napoli hat bei Osimhen-Abgang eine verrückte Klausel einbauen lassen
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen
Stimmt Transfer zu

Oranje-Stürmer Noa Lang wechselt von Napoli in die Türkei
Keine Rückkehr in die Heimat

Arsenal lässt Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori trotz Interesse nicht gehen
Mehr entdecken
Galatasaray beobachtet

Romelu Lukaku vor Abgang aus Neapel

3.05.2026 - 10:24
Topklubs zeigen Interesse

Tijjani Reijnders vor ungewisser Zukunft

26.04.2026 - 19:11
Beşiktaş prüft Transfer

Lukaku vor Abschied aus Neapel

26.04.2026 - 13:59
Napoli will Lukaku verkaufen

AC Mailand zeigt konkretes Interesse an Belgier

19.04.2026 - 07:43
Vorzeitiger Deal

Napoli will mit Schlüsselspieler verlängern

18.04.2026 - 16:42
Leihe denkbar

Arsenal-Verteidiger Mosquera vor Abgang: 7 Klubs sind bereits dran

13.04.2026 - 16:15
Unzufrieden

Wut-Anfall wegen Italien-Gerüchten: Antonio Conte attackiert Medien

13.04.2026 - 10:56
Neue Herausforderung?

Pep Guardiola soll die Squadra Azzurra retten

9.04.2026 - 21:31
Ist offen

Antonio Conte bringt sich für Rückkehr zur Squadra Azzurra in Stellung

7.04.2026 - 15:16
"Ich weiss nicht"

Kevin De Bruyne vermeidet Napoli-Bekenntnis

4.04.2026 - 11:43