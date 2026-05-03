Romelu Lukaku vor Abgang aus Neapel

Die Zukunft von Romelu Lukaku bei SSC Neapel bleibt ungewiss. Vieles deutet darauf hin, dass der Stürmer den Klub im Sommer verlassen wird – und mehrere Interessenten bringen sich bereits in Stellung. Besonders Galatasaray verfolgt die Situation aufmerksam.

Neben den Türken soll auch AC Mailand ein Auge auf den 32-Jährigen geworfen haben. Allerdings stellt das hohe Gehalt von rund acht Millionen Euro jährlich eine Hürde dar. Darüber hinaus gibt es weiterhin Interesse aus Saudi-Arabien, wobei Lukaku einem Wechsel dorthin offenbar zurückhaltend gegenübersteht. Auch Beşiktaş und Fenerbahçe werden mit dem Angreifer in Verbindung gebracht.

Finanziell könnte ein Deal dennoch machbar sein: Neapel soll bereit sein, Lukaku für eine Ablöse zwischen zehn und 20 Millionen Euro ziehen zu lassen – deutlich weniger als die rund 30 Millionen Euro, die der Klub einst investiert hatte.