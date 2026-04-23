Diagnose bei Lamine Yamal steht fest: Eine gute und eine schlechte Nachricht

Lamine Yamal hat sich intensiven Untersuchungen unterzogen, nachdem er sich am Mittwochabend bei der Ausführung eines Elfmeters am Oberschenkel verletzt hatte. Nun liegt die Diagnose vor.

Betroffen ist nach Angaben des FC Barcelona der hintere Oberschenkelmuskel im linken Bein.. Der 18-jährige Stürmer steht seinem Klub dadurch bis Saisonende nicht mehr zur Verfügung. Yamal fehlt somit auch beim Clasico am 10. Mai.

Immerhin gibt es für den Jungstar und ganz Spanien aber auch gute Nachrichten. Zurzeit sieht es so aus, dass Yamal rund vier bis sechs Wochen ausfällt. Für die WM ab Mitte Juni sollte er hingegen wieder einsatzfähig sein. Voraussetzung dafür ist, dass der Angreifer bei der Reha keine Rückschläge erleidet. Erst einmal muss er sich schonen.