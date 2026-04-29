Die FA sperrt Chelsea-Profi Mykhailo Mudryk für vier Jahre – Rekurs eingelegt

Der englische Fussballverband FA greift beim ukrainischen Fussballprofi Mykhailo Mudryk durch und und belegt den Chelsea-Akteur wegen eines Dopingvergehens mit einer vierjährigen Sperre.

Den positiven Dopingtest lieferte der 24-jährige Stürmer bereits im November 2024 ab. Bei Mudryk wurde die leistungssteigernde Substanz Meldonium entdeckt. Seither hat der Profi nicht mehr gespielt. Wie der englische Journalist Ben Jacobs berichtet, hat die FA den Offensivspieler mit einer vierjährigen Sperre belegt.

Dagegen hat Mudryk beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne am 25. Februar 2026 Rekurs eingelegt. Das Gericht bestätigt diesen Rekurs nun und teilt mit, dass eine Anhörung noch aussteht.

Ob Mudryk überhaupt wieder auf den Fussballplatz zurückkehrt, ist ungewiss. Die spanische «Marca» spekulierte im vergangenen Jahr, dass er sich in der Leichtathletik als Sprinter versucht und sogar die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 als Ziel ausgegeben hat.