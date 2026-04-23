Für den Trainerposten bei Chelsea gibt es einen Topfavoriten

Chelsea sucht im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Trainer. Die Liste ist noch lang, kennt aber mit Andoni Iraola (43) einen Topfavoriten.

Der 43-jährige Spanier hat vor Wochenfrist seinen Abgang bei Bournemouth nach drei Jahren verkündet. Er will sich einer neuen Herausforderung stellen. Chelsea könnte genau diese Herausforderung bieten, die der taktisch gewiefte Coach sucht. Englischen Medienberichten zufolge ist Iraola zurzeit tatsächlich der Topfavorit auf den vakanten Posten bei den Blues.

Der einzige Kandidat ist er allerdings bei weitem nicht. Auch Cesc Fabregas (38), der einst als Spieler für die Londoner auflief und seit knapp drei Jahren sehr erfolgreich bei den Profis von Serie A-Klub Como arbeitet, verfügt demnach über Chancen.

Gab schon Kontaktaufnahmen

Ein weiterer Anwärter ist der Brasilianer Filipe Luis (40), der in seiner Heimat mit Flamengo Titel gewann, aber Anfang März dennoch gehen musste. Bereits beim Abgang von Enzo Maresca soll Chelsea mit ihm in Kontakt gestanden haben.

Der Name von Klublegende Frank Lampard (47) wird medial ebenfalls ins Spiel gebracht. Dieser ist aber mit Coventry City gerade erst in die Premier League aufgestiegen und könnte erst einmal da bleiben.

Noch viele Namen

Verfügbar wäre hingegen Ex-Real-Coach Xabi Alonso (44), der in Madrid Anfang des Jahres gehen musste. Als Spieler lief er ebenfalls in der Premier League auf. Ob der Ex-Liverpool-Profi sich vorstellen kann, für die Londoner zu arbeiten, ist jedoch unklar.

Schliesslich werden in der Diskussion auch die Namen Oliver Glasner (51), José Mourinho (63) und Xavi (46) genannt.

Bis Saisonende wird erst einmal der bisherige Assistenztrainer Calum McFarlane (40) als Interimscoach fungieren. Danach wird er aber abgelöst.