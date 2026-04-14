PSG hat 16-jährigen Brasilianer im Blickfeld, der schon 100 Millionen kostet

Paris St. Germain zeigt grosses Interesse am brasilianischen Flügelstürmer Eduardo Conceição, der zurzeit noch in seiner Heimat bei Palmeiras spielt.

Dort kommt der Youngster bislang noch in der U20 zum Zug. Sein Potential ist riesig. Tatsächlich soll sein Verein den Marktwert des jungen Angreifers bereits auf 100 Mio. Euro beziffern. Ob dann tatsächlich auch diese Ablöse fliessen wird, ist indes fraglich.

PSG hat laut «ESPN Brazil» bereits Kontakt zum Umfeld des Angreifers hergestellt. Die Franzosen sind mit ihrem Interesse aber bei weitem nicht alleine: Manchester City soll sogar schon eine konkrete Offerte in Höhe von 40 Mio. Euro. Zudem wirft mit Chelsea ein weiterer Topklub aus der Premier League ein Auge auf Conceição. Dasselbe trifft auf den FC Barcelona zu.

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das Supertalent in absehbarer Zeit bei einem Spitzenklub in Europa auflaufen. Zurzeit ist er gerade mit der brasilianischen U17-Nationalmannschaft an einem Turnier in Paraguay tätig und besticht dort mit seinen Auftritten. Palmeiras soll jüngst sogar schon ein Angebot in Höhe von 25 Mio. Euro abgelehnt haben.