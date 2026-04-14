SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Eduardo Conceição

PSG hat 16-jährigen Brasilianer im Blickfeld, der schon 100 Millionen kostet

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 17:56
PSG hat 16-jährigen Brasilianer im Blickfeld, der schon 100 Millionen kostet

Paris St. Germain zeigt grosses Interesse am brasilianischen Flügelstürmer Eduardo Conceição, der zurzeit noch in seiner Heimat bei Palmeiras spielt.

Dort kommt der Youngster bislang noch in der U20 zum Zug. Sein Potential ist riesig. Tatsächlich soll sein Verein den Marktwert des jungen Angreifers bereits auf 100 Mio. Euro beziffern. Ob dann tatsächlich auch diese Ablöse fliessen wird, ist indes fraglich.

PSG hat laut «ESPN Brazil» bereits Kontakt zum Umfeld des Angreifers hergestellt. Die Franzosen sind mit ihrem Interesse aber bei weitem nicht alleine: Manchester City soll sogar schon eine konkrete Offerte in Höhe von 40 Mio. Euro. Zudem wirft mit Chelsea ein weiterer Topklub aus der Premier League ein Auge auf Conceição. Dasselbe trifft auf den FC Barcelona zu.

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das Supertalent in absehbarer Zeit bei einem Spitzenklub in Europa auflaufen. Zurzeit ist er gerade mit der brasilianischen U17-Nationalmannschaft an einem Turnier in Paraguay tätig und besticht dort mit seinen Auftritten. Palmeiras soll jüngst sogar schon ein Angebot in Höhe von 25 Mio. Euro abgelehnt haben.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Vertragszwist

Deshalb hat sich PSG wirklich von Donnarumma getrennt
Wird richtig teuer

Real Madrid: Dieser Topspieler ist Transferziel Nummer 1 im Sommer
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Schwindelerregende Summe

300 Mio. Euro! Weltrekord-Angebot für Kylian Mbappé
Mehr entdecken
Eduardo Conceição

PSG hat 16-jährigen Brasilianer im Blickfeld, der schon 100 Millionen kostet

14.04.2026 - 17:56
Stürmer wollte mehr Geld

Überraschende Vertrags-Trendwende für Ousmane Dembélé bei PSG

13.04.2026 - 12:40
Als neuen Trainer

Manchester United träumt von Luis Enrique

11.04.2026 - 15:45
Aus der Premier League

Erstes Angebot für Leipzig-Star Yan Diomande

4.04.2026 - 11:22
200. Spiel für Pariser

Achraf Hakimi schwört PSG die Treue

4.04.2026 - 10:27
Aber sehr hohes Gehalt

Barça soll gute Karten bei Bernardo Silva haben

4.04.2026 - 10:06
Vertragsverlängerung

Trainer Luis Enrique verdient bald mehr als alle seine Spieler bei PSG

3.04.2026 - 11:18
Die Karriere

Netflix bringt Doku über Ronaldinho raus

2.04.2026 - 19:41
Ausstiegsklausel sorgt für Interesse

Manchester United kämpft um Kapitän Fernandes

29.03.2026 - 13:52
Wunschkandidat

Atlético findet den Griezmann-Nachfolger bei PSG

27.03.2026 - 16:46