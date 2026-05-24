Überraschungsname bei Fenerbahce Istanbul

Aziz Yıldırım arbeitet offenbar bereits an möglichen Top-Transfers für die kommende Saison – und dabei taucht nun ein ziemlich grosser Name auf: Randal Kolo Muani. Laut «Fanatik» beschäftigt sich das Umfeld von Yıldırım intensiv mit dem französischen Nationalspieler.

Der Angreifer, der zuletzt leihweise bei Tottenham Hotspur spielte, soll intern sogar als eines der spannendsten Ziele für den Sommer gelten. Kolo Muani kehrt nach seiner Leihe zunächst zu Paris Saint-Germain zurück.

Dort scheint seine langfristige Zukunft allerdings weiter offen zu sein – genau darauf hofft man offenbar in Istanbul. Dem Bericht zufolge sollen zeitnah erste Kontakte aufgenommen werden. Sein aktueller Marktwert wird auf rund 22 Millionen Euro geschätzt. Für Fenerbahce wäre ein Transfer des Franzosen definitiv ein echtes Statement.